Россиян предупредили об угрозе увольнения по совершенно неочевидной причине

Сотрудников, ворующих еду у коллег из общих холодильников, могут уволить при подтверждении факта хищения, заявил юрист Михаил Салкин. По его словам, для расторжения трудового договора необходимо либо решение суда по уголовному делу, либо постановление об административном правонарушении.

Величина ответственности зависит от стоимости украденного, предупредил эксперт. Так, при ущербе свыше 2500 рублей наступает уголовная ответственность по статье 158 УК РФ, а при сумме до 1000 рублей — административная ответственность со штрафом до пятикратной стоимости продукции или арестом до 15 суток. При стоимости от 1000 до 2500 рублей предусмотрен штраф от 3000 рублей или административный арест.

«После этого можно уволить работника по подпункту «г» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ», — отметил собеседник издания «Абзац».

Ранее юрист назвала ещё одну неочевидную причину для увольнения работника. По её словам, сотрудник организации может быть уволен из-за исходящего от него неприятного запаха, если в трудовом уставе компании предусмотрены гигиенические требования к работникам. Однако перед принятием решения работодателю следует провести личную беседу с подчинённым с целью устранения проблемы.