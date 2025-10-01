Интервидение
1 октября, 11:43

Авианосцу США предрекли роль первой добычи подводных «хищников» России в случае войны

Обложка © Wikipedia / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins

Авианосец «Джеральд Форд», флагман Военно-морских сил США, может быть уничтожен в самом начале гипотетического военного столкновения между РФ и блоком НАТО, поскольку не обладает надёжной защитой от новейших российских вооружений. К такому выводу пришёл обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

По мнению аналитика, у новейшего американского авианосца отсутствуют эффективные средства противодействия российским подлодкам проекта «Ясень», оснащённым гиперзвуковыми ракетами. Вайхерт выразил уверенность, что ракеты и современные субмарины представляют для корабля смертельную угрозу, с которой его системы ПВО и ПРО справиться не в состоянии.

«Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заявил обозреватель.

Зловещий знак: В США в ужасе из-за грозных подводных «хищников» российского флота
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что Соединённым Штатам необходимо подготовиться к потенциальному крупномасштабному военному противостоянию. По оценке представителя высшего военного командования, текущий исторический этап характеризуется исключительной нестабильностью и повышенными рисками. Кейн также отметил возросший уровень координации и сплочённости между странами-оппонентами США по сравнению с предыдущими годами.

Александра Мышляева
