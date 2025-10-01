Модель из России освободили из рабства в Мьянме после вмешательства МИДа

Модель из России, обманным путём вывезенная из Таиланда в Мьянму, освобождена из рабства после вмешательства дипломатов. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

«Захваченную в Мьянме гражданку России освободили при непосредственной помощи российских дипломатов и МИД РФ», — сказал он TAСС. В ближайшее время девушка сможет вернуться на родину.

Напомним, что 26 сентября стало известно об исчезновении российской гражданки, ставшей жертвой обмана. Девушку вывезли из Таиланда в Мьянму. По предварительным данным, её принуждали работать в мошенническом колл-центре. Изначально россиянке поступило предложение о работе моделью через анонимный Telegram-канал, которое она приняла.