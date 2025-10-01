Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 октября, 12:02

«Вас заменят?» Собянин подловил Грефа вопросом про ИИ

Собянин спросил у Грефа, может ли ИИ его заменить

Герман Греф и Сергей Собянин. Обложка © Агентство «Москва» / Никеричев Андрей

Мэр Москвы Сергей Собянин напрямую обратился к руководителю Сбербанка Герману Грефу с вопросом о месте человека в эру искусственного интеллекта. Это произошло на пленарной сессии «Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?», где обсуждали технологии и судьбу больших городов.

«Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, васнет», — сказал градоначальник после непродолжительной паузы.

Ранее певец Денис Клявер заявил, что исполнителям в дальнейшем придётся конкурировать с ИИ в музыкальной сфере. По его словам, искусственный интеллект будет пользоваться большой популярностью среди молодёжи, поскольку он умеет генерировать тексты песен.

