«Вас заменят?» Собянин подловил Грефа вопросом про ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин напрямую обратился к руководителю Сбербанка Герману Грефу с вопросом о месте человека в эру искусственного интеллекта. Это произошло на пленарной сессии «Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?», где обсуждали технологии и судьбу больших городов.

«Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас — нет», — сказал градоначальник после непродолжительной паузы.

Ранее певец Денис Клявер заявил, что исполнителям в дальнейшем придётся конкурировать с ИИ в музыкальной сфере. По его словам, искусственный интеллект будет пользоваться большой популярностью среди молодёжи, поскольку он умеет генерировать тексты песен.