1 октября, 12:22

Мишустин раскрыл дедлайн Путина по переходу 80% компаний на российское ПО

Обложка © Life.ru

Правительство России поставило задачу обеспечить переход 80% компаний ключевых отраслей на отечественное программное обеспечение к 2030 году. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Цифровая транспортация 2025».

«К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение. Такую задачу поставил президент. Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, для чего нашей ИТ-индустрии созданы все необходимые условия», — сказал Мишустин.

Премьер-министр выразил уверенность, что участники форума смогут выработать практические предложения для реализации этой масштабной задачи и расширить взаимовыгодное сотрудничество в цифровой сфере.

Ранее сообщалось, что российский мессенджер Max был включён в реестр отечественного программного обеспечения 6 июня, согласно данным официального перечня. Правообладателем приложения выступает компания «Коммуникационная платформа». В случае успешной интеграции государственных сервисов мессенджер может стать аналогом китайского WeChat. Запуск бета-версии приложения для платформ iOS и Android запланирован на весну текущего года.

Анастасия Никонорова
