Российская креативная неделя собрала более 5000 участников из 84 регионов

Российская креативная неделя завершилась, определив новый стратегический тренд на переход от креативных индустрий к ценностно ориентированной экономике. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум-фестиваль, прошедший в этом году в два этапа — с 25-го по 27 сентября в Москве и с 28-го по 29 сентября в Санкт-Петербурге, приобрёл особую значимость на фоне вступления в силу закона о креативных индустриях и заявлений высшего руководства страны о поддержке этого направления.

В московской части форума при участии Администрации Президента, Правительства РФ и губернаторов прорабатывались новые задачи для отрасли. В Санкт-Петербурге дискуссия была сосредоточена на проектировании новой роли культурной столицы в эпоху креативной экономики. Мероприятие объединило более 5000 гостей из 84 регионов и 516 спикеров из семи государств.

Деловая программа была структурирована вокруг трёх ключевых треков: будущее ценностно-ориентированной экономики до 2035 года, пространственное развитие страны, а также творческий человек как основа экономики будущего. На сессиях подчёркивалось, что инновации невозможны без опоры на традиции, а отечественный путь развития включает глубокую связь духовно-нравственных ценностей с технологиями и территориями. По мнению экспертов, Россия совершает переход от роли сырьевого гиганта к позиции государства-визионера, использующего 16 креативных индустрий в качестве инструмента для достижения национальных целей.

Итогом недели стало подписание 15 соглашений о сотрудничестве. Среди них — договорённости с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России о повышении финансовой грамотности населения, с платформой Художники.РФ о совместных проектах, а также с Национальным реестром интеллектуальной собственности по развитию арт-индустрии. Дополнительно оформлены договорённости со стратегическими партнёрами, в число которых вошли Фонд Мельниченко, Московская школа управления «Сколково» и РГГУ.

