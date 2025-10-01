«‎60% недовольны»: Собянин задался миссией сделать Москву лучшим городом Земли

Недовольство жителей — не беда, а стимул для власти. Даже в Москве 60% местного населения недовольны городом. Именно это подстёгивает постоянно повышать планку, заявил московский мэр Сергей Собянин на Moscow Startup Summit. Он назвал свою миссия — сделать Москву лучшим городом на Земле.

«А в прикладном смысле, в прикладной нашей жизни, ну, вы спросите москвичей, довольны ли они своим городом? 60% скажут, нет, недовольны. Потому что всё, что ты делаешь — к этому быстро привыкают, запрос увеличивается. Чем больше ты делаешь, тем больше запросная позиция, и это тебя двигает лучше, чем скоростной лифт», — сказал градоначальник.

Мэр вспомнил личный пример из Тюмени, где люди на десятилетия запомнили простое благоустройство двух улиц, которого им тогда очень не хватало. Но, подчеркнул он, такие локальные рецепты годятся не для мегаполиса масштаба Москвы.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин посетили церемонию открытия Национального космического центра в Москве. Президент РФ тогда сказал, что это здание представляет собой настоящий штаб управления российской космонавтикой.