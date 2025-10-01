Международный театральный фестиваль в Новгороде откроется «Преступлением и наказанием»

Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского откроется на сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского спектаклем «Преступление и наказание» Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба мероприятия.

«В этой интерпретации романа герои Достоевского оказываются вовлечены в необычный следственный эксперимент, созданный специально для Родиона Раскольникова. Зритель будто погружается в его лихорадочный сон: места и люди вокруг кажутся пугающе странными. Искажённая психика Раскольникова вытесняет из памяти произошедшее, превращая реальность в зыбкий мираж», — говорится в сообщении.

Открытие фестиваля запланировано на 31 октября, а уже 1 ноября Псковский театр драмы имени Пушкина представит «Маленькие трагедии» в режиссуре Гульназ Балпеисовой, повествующие о творческом пути, судьбе и испытаниях молодого поэта. Новгородский драматический театр имени Ф. М. Достоевского представит долгожданную премьеру – спектакль «Идиот» в постановке Александра Мурити. Это будет трагическое путешествие князя Мышкина в поисках истинной красоты души.

Республиканский театр белорусской драматургии 3 нояюря покажет мистическую трагикомедию «Мошенники» (по пьесе Н. В. Гоголя «Игроки») режиссёра Сергея Федотова. Завершит программу 4 ноября спектакль «Посадник» зеленоградского Ведогонь-театра, поставленный Сергеем Виноградовым по пьесе А. К. Толстого. Постановка раскроет темы патриотизма, борьбы за свободу и мужества.

«Программа Фестиваля предлагает взглянуть на великие произведения русской литературы с разных сторон: серьёзно и иронично, традиционно и экспериментально. Но какой бы путь ни выбирали режиссёры и актёры, неизменным остаются наши ценности – милосердие, честность, любовь к своему Отечеству, стремление к справедливости», — заявил президент Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского Михаил Пореченков.

Ранее стало известно, что в этом году Минск принял международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Программа фестиваля включила шесть документальных фильмов о событиях в Донбассе и специальной военной операции, созданных командой RTД и белорусскими кинематографистами.