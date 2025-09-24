Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 сентября, 10:09

Минск примет фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

В Минске с 26 по 27 сентября пройдёт международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Гостей ждёт шесть картин о событиях в Донбассе и специальной военной операции, созданных авторами RTД и белорусскими документалистами.

Мероприятие состоится в Национальной библиотеке Белоруссии, где перед показами пройдёт передача поэтических сборников «ПоэZия русской зимы» в фонд библиотеки. Эти книги также планируется распределить по всем библиотекам страны. В церемонии открытия примут участие поэты Александр Антипов и Динара Керимова.

Фестиваль откроется премьерой фильма RT «Донбасс. Без права голоса», посвящённого европейским журналистам, чьи репортажи из региона были запрещены на Западе. Мероприятие проводится при поддержке «Русского дома» в Минске.

Ранее RT запустил шоу «Эффект Санчеса», которое ведёт звезда журналистики из США Рик Санчес. За свою карьеру он успел проявить талант на CNN, MSNBC и Fox, однако разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию. Кроме того, на RT вышло шоу с известным индийским политиком Шаши Тхаруром.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

