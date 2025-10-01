«Гигантский объект в сердце Европы»: На Западе испугались новой российской РЛС

Россия возводит в Калининградской области масштабный радиолокационный комплекс, который вызывает серьёзную озабоченность у стран НАТО. Соответствующая информация была опубликована западным порталом Innovant со ссылкой на источники в альянсе.

«В Восточной Европе растёт напряжённость, поскольку Россия усиливает своё военное присутствие в Калининграде, что беспокоит НАТО и её союзников», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что строительство гигантского объекта началось в 2023 году и сейчас активно продолжается. Комплекс представляет собой круговую систему антенн для радиоразведки и связи, что значительно расширяет возможности наблюдения России в Балтийском регионе.

Авторы материала утверждают, что это вынуждает страны Балтии и Польшу укреплять оборонную инфраструктуру, а НАТО может пересмотреть свою стратегию в Восточной Европе.

Ранее Life.ru сообщал, что российская радиолокационная станция «Дон-2Н», известная в классификации НАТО как Pill Box («Аптечка»), представляет собой ключевой элемент системы противоракетной обороны А-135, обеспечивающей защиту Москвы и центрального региона от баллистических угроз. Создание данного комплекса стало значительным инженерным достижением, потребовавшим применения передовых технологий, прецизионного производства и современного программного обеспечения.