В Марьино двое строителей залезли на башенный кран и отказываются спускаться

Двое строителей поднялись на стрелу башенного крана на стройплощадке в районе Марьино и отказываются спускаться на землю. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомлённый источник.

«Двое рабочих стоят на стреле башенного крана на стройке на Иловайской улице в Марьино и отказываются спускаться», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали переговорный процесс с рабочими. Мотивы мужчин пока остаются невыясненными.

Похожая ситуация наблюдалась летом в Новосибирске, где двое парней залезли на арку Бугринского моста. Высота конструкции составляет 85 метров. Безрассудную выходку сняли на видео, но местные жители отвагу подростков не оценили. Впрочем, эти «альпинисты» спустились совершенно добровольно, что, конечно, не уберегло ни их, ни родителей от административной ответственности.