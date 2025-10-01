Зеленский присвоил звание бригадного генерала ВСУ основателю Азова** Билецкому*
Андрей Билецкий*. Обложка © ТАСС / ZUMA
Командир 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Андрей Билецкий* получил звание бригадного генерала Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Зеленский.
Билецкий*, основатель батальона «Азов»**, возглавил формирование в марте текущего года. Ранее, после начала специальной военной операции в 2022 году, он командовал 3-й отдельной штурмовой бригадой, которая позднее была преобразована в армейский корпус. Украинский военачальник имеет и другие государственные награды, включая орден «За мужество» III степени и юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».
Кроме того, Владимир Зеленский присвоил звание «Город-герой Украины» 16 городам Незалежной. В список попали Павлоград, Никополь и Марганец (Днепропетровская область), Гуляйполе и Орехов (Запорожье), Дружковка, Краматорск, Константиновка, Красноармейск и Славянск (ДНР), Сумы и Тростянец (Сумская область), Вознесенск и Баштанка (Николаевская область), Купянск (Харьковская область), Староконстантинов (Хмельницкая область).
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Организация признана террористической и запрещена в РФ.