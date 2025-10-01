Зеленский присвоил звание бригадного генерала ВСУ основателю Азова** Билецкому*

Билецкий*, основатель батальона «Азов»**, возглавил формирование в марте текущего года. Ранее, после начала специальной военной операции в 2022 году, он командовал 3-й отдельной штурмовой бригадой, которая позднее была преобразована в армейский корпус. Украинский военачальник имеет и другие государственные награды, включая орден «За мужество» III степени и юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».