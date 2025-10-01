Интервидение
1 октября, 13:10

Зеленский присвоил звание бригадного генерала ВСУ основателю Азова** Билецкому*

Андрей Билецкий*. Обложка © ТАСС / ZUMA

Командир 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Андрей Билецкий* получил звание бригадного генерала Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Зеленский.

Билецкий*, основатель батальона «Азов»**, возглавил формирование в марте текущего года. Ранее, после начала специальной военной операции в 2022 году, он командовал 3-й отдельной штурмовой бригадой, которая позднее была преобразована в армейский корпус. Украинский военачальник имеет и другие государственные награды, включая орден «За мужество» III степени и юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».

Кроме того, Владимир Зеленский присвоил звание «Город-герой Украины» 16 городам Незалежной. В список попали Павлоград, Никополь и Марганец (Днепропетровская область), Гуляйполе и Орехов (Запорожье), Дружковка, Краматорск, Константиновка, Красноармейск и Славянск (ДНР), Сумы и Тростянец (Сумская область), Вознесенск и Баштанка (Николаевская область), Купянск (Харьковская область), Староконстантинов (Хмельницкая область).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Организация признана террористической и запрещена в РФ.

