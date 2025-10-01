Интервидение
Регион
1 октября, 13:01

Камила Валиева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фигуристка Камила Валиева намерена возобновить спортивную карьеру, перейдя в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщили РИА «Новости» несколько источников.

В новой команде наставником 19-летней спортсменки станет Светлана Соколовская, которая руководит группой одиночников в академии. По имеющейся информации, Валиева приступит к тренировкам вскоре после 25 октября — именно с этой даты ей официально разрешено вернуться на лёд.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал её до декабря 2025 года. В результате спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях и лишена доступа к каткам государственного значения. Это отстранение стало следствием допингового скандала на Пекинской Олимпиаде-2022, когда в организме фигуристки обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

    avatar