1 октября, 13:33

В Щёлково подростков арестовали на 10 суток за жест правой рукой

В подмосковном Щёлково двое несовершеннолетних были приговорены к административному аресту за демонстративный жест на территории образовательного учреждения. Информацию об инциденте распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Согласно сообщению, подростки привлекли внимание свидетелей, поднимая правые руки вверх на территории лицея №14 3 сентября. Полиция квалифицировала их действия как демонстрацию нацистской атрибутики. На судебном заседании школьники признали вину и раскаялись в содеянном.

Судья учёл возраст обвиняемых как смягчающее обстоятельство, но всё же назначил им наказание в виде десяти суток административного ареста по статье о публичной демонстрации запрещённой символики.

В Краснодаре арестовали подростка за теракт на железной дороге по заказу Киева
Ранее ФСБ России опубликовала видеоматериалы, запечатлевшие задержания групп подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в нескольких городах России и на территории Донбасса. Пятеро граждан РФ обвиняются в планировании нападений в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Отдельно сообщается о трёх несовершеннолетних жителях Челябинской области, которых подозревают в намерении совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

