«Выход из московского рабства»: Украина собирается ввести «шаги» вместо копеек

Руководство Верховной Рады внесло в парламент законопроект о переименовании копеек в «шаги». Инициатором выступил Нацбанк Украины, объяснив, что «копейка» имеет российское происхождение и потому «чужда и враждебна стране».

Еще в июле в газете НБУ «Финансовая мудрость» был опубликован диалог нынешнего главы Андрея Пышного и бывшего руководителя Нацбанка Виктора Ющенко. Оба пришли к выводу, что от советско-российского наследия нужно отказываться даже в названиях денег.

«Кроме России, Белоруссии и Приднестровья, нигде больше нет копеек. Это что-то вроде кучи мусора, которую Москва оставила у нас в доме», — заявил Пышный.

Ющенко поддержал идею, отметив, что еще во времена его руководства НБУ задумывалась замена копеек на «шаги», но «не хватило политической воли». Он назвал реформу символическим шагом «выхода из московского рабства».

Название «шаг» для монет уже использовалось в истории Украины. В начале XX века шагами назывались разменные боны Украинской Народной Республики — именно ими в 1918–1920 годах расплачивалось местное население.