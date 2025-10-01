В Рыбинске укрепляют берег Волги для обеспечения безопасности жителей

В Рыбинске Ярославской области реализуется масштабный проект по укреплению левого берега реки Волги. Представители Росводресурсов и правительства региона рассказали, что гидротехническое сооружение на Набережной Космонавтов, построенное в 1972 году, находилось в аварийном состоянии из-за размыва основания и смещения конструкций, сообщает РИАМО.

В рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на объекте уже выполнены значительные работы. Общий объём финансирования проекта составляет около 200 миллионов рублей, из которых свыше 52 миллионов направлено в 2024 году и более 151 миллиона — в 2025 году.

«Берегоукрепление левого берега Волги позволит предотвратить разрушение берегов, которое идёт постепенно со времён постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба составит порядка 1,1 млрд рублей», — рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

