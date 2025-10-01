Десять медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами вынесло на побережье Техаса

На побережье американского штата Техас обнаружен десяток редких медуз-каннибалов вида Drymonema larsoni, известных как «розовые злодейки». Об этом сообщает New York Post.

Несмотря на устрашающий вид и двадцатиметровые щупальца, эти морские обитатели практически безопасны для человека. Их прикосновение может вызвать лишь лёгкое раздражение, хотя они действительно питаются другими медузами, включая представителей собственного вида. Вес таких особей может достигать двадцати двух килограммов, что делает их одними из крупнейших медуз в регионе.

Несколько дней назад о необычной находке рассказали жители острова Кунашир, на побережье которого выбросило тушу исполинского морского жителя. Как говорят очевидцы, сначала формы животного было сложно распознать, но позже они смогли различить крупную конечность, примерно метровой длины.