Эксперт объяснил, почему работодатели отказываются от выполнения «хотелок» сотрудников

Российский рынок труда столкнулся с заметным охлаждением, работодатели больше не стремятся во что бы то ни стало переманивать сотрудников за счёт повышения доходов. О завершении периода зарплатной гонки заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Уже не так высок спрос на рабочие руки, как раньше, в период четырёхпроцентного роста [ВВП]», — констатировал специалист.

По словам эксперта, граждане стали испытывать серьёзные трудности с переводом своих заработков в крупные приобретения, такие как недвижимость, автомобили или дачи. Фёдоров добавил, что эта ситуация негативно влияет на потребительские ожидания, которые стали гораздо более сдержанными по сравнению с показателями полугодовой или годовой давности.

А ранее стало известно, что в настоящее время сумма, получаемая выпускниками университетов в России, варьируется от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей. Умение выстраивать деловые связи — один из ключевых факторов успеха для недавнего выпускника. Как отмечают специалисты, профессиональные знания быстро устаревают, что делает необходимость постоянного обучения и самосовершенствования пожизненной потребностью каждого профессионала.