Глава района Бурятии, обвиняемый в превышении полномочий, уйдёт на СВО

Глава Еравнинского района Бурятии Чингис Цыренжапов, против которого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Соответствующую информацию подтвердили журналистам в правительстве Республики Бурятия.

«Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов принял решение отправиться в зону СВО. Администрация района продолжит стабильную работу. На время отсутствия главы района его обязанности будет исполнять Жамсуев Абида Цыдыпович, заместитель руководителя администрации», — сообщили в правительстве республики.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о неправомерном заключении контракта на строительство школы с выплатой аванса почти в полмиллиарда рублей.

В правительстве уточнили, что новый подрядчик достроит образовательное учреждение к декабрю текущего года после демонтажа некачественно выполненных работ предыдущего исполнителя.

Ранее сообщалось, что главу администрации Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, связанном с незаконной передачей муниципального имущества. Согласно информации регионального управления ФСБ, в сентябре 2022 года чиновник распорядился обязать районные школы заключить договоры эксплуатации газовых котельных с ООО «Донтеплоэнерго» без проведения требуемых законом конкурсных процедур.