Квартира иностранных дел: Ушлая россиянка прописала в своём доме 90 нелегалов

Жительница Челябинска организовывала фиктивную регистрацию 90 иностранных граждан в своей квартире на протяжении полутора лет, сообщает URA.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД. По данным ведомства, с февраля 2024 по август 2025 года зафиксировано 52 факта незаконной постановки на миграционный учёт по адресу на улице Островского.

Фиктивный характер регистрации подтвердили показания соседей и осмотр жилого помещения. По указанному адресу прописанные 90 человек, разумеется, не проживали. По итогу в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Все незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с миграционного учёта. В региональном главке МВД подчеркнули, что работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена в рамках противодействия нелегальной миграции.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума будет рассматривать законопроект о запрете въезда и пребывания в России членов семей трудовых мигрантов. Документ поступил на рассмотрение от депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.