«Факел» объявил о возвращении Олега Василенко на пост главного тренера

Воронежский «Факел» официально представил нового главного тренера, которым вновь стал Олег Василенко. О кадровом назначении сообщил официальный телеграм-канал клуба.

Специалист заключил с воронежским коллективом долгосрочное соглашение, подробности которого сторонами не разглашаются. На этой должности он сменил Игоря Шалимова, покинувшего пост 29 сентября по взаимной договорённости после работы с апреля текущего года. Под руководством нового наставника команда, занимающая третью строчку в турнирной таблице Первой лиги с 24 набранными очками, будет продолжать борьбу за выход в элиту.

Василенко уже руководил «Факелом» в период с 2020 по 2022 год и добился с ним исторического достижения, выведя воронежцев в Российскую премьер-лигу. Его богатый тренерский опыт также включает работу с такими клубами, как екатеринбургский «Урал», «Сочи», владикавказская «Алания» и новороссийский «Черноморец».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Доменико Тедеско стал новым главным тренером стамбульского «Фенербахче». Контракт с новым тренером рассчитан на два года. Он был назначен на эту должность после ухода португальца Жозе Моуринью из-за неудачи в квалификации Лиги чемпионов, где турецкий клуб в решающем раунде плей-офф уступил лиссабонской «Бенфике».