Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 14:26

В Судане уничтожили украинских наёмников, воевавших на стороне мятежников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Суданские военные провели успешную операцию по ликвидации группы иностранных наёмников, включавшей граждан Украины, в районе города Эль-Фашер. Соответствующее заявление распространила пресс-служба шестой пехотной дивизии национальной армии.

«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжёлые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — отметили там.

По данным военных, наёмники воевали на стороне мятежных Сил быстрого реагирования и включали специалистов по дронам и снайперов. Представители дивизии добавили, что боевики пытались эвакуировать тела погибших иностранцев под прикрытием артиллерийского обстрела, но не смогли этого сделать.

Польский наёмник попал в плен, перепутав российских военных с украинскими
Польский наёмник попал в плен, перепутав российских военных с украинскими

Ранее в Днепропетровской области российскими военными было ликвидировано подразделение испанских наёмников в составе ВСУ. Удар авиационными бомбами ФАБ-3000 был нанесён в районе села Терновое после получения разведданных о переброске иностранных боевиков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Судан
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar