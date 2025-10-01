В Судане уничтожили украинских наёмников, воевавших на стороне мятежников
Суданские военные провели успешную операцию по ликвидации группы иностранных наёмников, включавшей граждан Украины, в районе города Эль-Фашер. Соответствующее заявление распространила пресс-служба шестой пехотной дивизии национальной армии.
«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжёлые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — отметили там.
По данным военных, наёмники воевали на стороне мятежных Сил быстрого реагирования и включали специалистов по дронам и снайперов. Представители дивизии добавили, что боевики пытались эвакуировать тела погибших иностранцев под прикрытием артиллерийского обстрела, но не смогли этого сделать.
Ранее в Днепропетровской области российскими военными было ликвидировано подразделение испанских наёмников в составе ВСУ. Удар авиационными бомбами ФАБ-3000 был нанесён в районе села Терновое после получения разведданных о переброске иностранных боевиков.
