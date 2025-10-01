Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о массовой миграции мужчин призывного возраста из стран Глобального Юга, связывая этот процесс с климатическими изменениями. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Би-би-си».

Глава правительства отметил, что изменение климата является одним из факторов, способствующих росту уровня бедности и миграционных процессов. Стармер подчеркнул необходимость учёта различных аспектов при анализе причин миграции, указав на сложный характер этого явления.

По его словам, множество мужчин, подходящих по возрасту для военной службы, стремятся пересечь границы Соединённого Королевства именно из-за последствий климатических изменений в их странах.

Ранее сообщалось, что украинское правительство по инициативе Министерства обороны ввело автоматическую систему постановки на воинский учёт для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Все мужчины указанного возраста, ранее не состоявшие на учёте, будут зарегистрированы автоматически. Также автоматизирована процедура снятия с учёта по достижении предельного возраста пребывания в запасе.