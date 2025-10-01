К ансамблю Кадышевой подали иски из-за песни «Течёт ручей»
Ансамбль Кадышевой Золотое кольцо оставил без внимания два иска от РАО
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Российского авторского общества (РАО) к Театру «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Повод — исполнение без согласия правообладателей двух композиций в ходе шоу 11 апреля 2025 года в концертном зале «Москва», сообщили в пресс‑службе РАО РБК.
Речь идёт о песнях «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течёт ручей» (Пётр Черняев и Наталья Трушина). В карточке дела в картотеке арбитражных дел указано, что организатором концерта «Плывёт веночек» выступало ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».
Правообладатели направляли театру уведомления с требованием выплатить вознаграждение, но никто не ответил. Следующим ходом РАО направило досудебную претензию.
«К сожалению, оба обращения РАО были проигнорированы, вследствие чего РАО было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением в защиту законных прав указанных выше авторов», — добавили в пресс-службе.
Ранее Life.ru уже писал, что на ансамбль «Золотое кольцо» с Надеждой Кадышевой во главе подали иск в суд из-за нарушения авторских прав. Известно, что размер заявленных требований составил 80 тысяч рублей.
