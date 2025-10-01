Принц Уильям посвятил в рыцари актёра Гари Олдмана

Британский актёр Гари Олдман удостоен рыцарского звания, которое ему вручил принц Уэльский Уильям. О посвящении сообщили в официальном аккаунте принца и его супруги Кейт Миддлтон в соцсети X.

«Спасибо вам, сэр Гари Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений – то в роли героя, то злодея, то кого-то посередине», – говорится в сообщении.

Церемония посвящения 67-летнего Олдмана в рыцари прошла в Виндзорском замке. Такое звание актёр получил в знак признания его значительного вклада в развитие драматургии. Принц, следуя давней традиции, символически посвятил актёра в рыцари, касаясь его плеч мечом.

Гари Олдман известен благодаря своим ролям в таких лентах, как «Сид и Нэнси», «Дракула», «Пятый элемент», «Ганнибал», «Шпион, выйди вон!», в четырёх фильмах франшизы ‎о Гарри Поттере и многих других. Помимо актёрской деятельности, он проявил себя и как режиссёр, дебютировав в 1997 году с полуавтобиографической драмой «Не глотать», получившей признание критиков за ее эмоциональную силу. А за роль Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена» (2017) он получил «Оскар».

Ранее рыцарского титула в Великобритании был удостоен бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Информация об этом содержится в официальном перечне получателей государственных наград. 50-летний Бекхэм получил награду за выдающиеся достижения в футболе, а также за активное участие в благотворительной деятельности.