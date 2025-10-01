Экс-глава USAID сообщила о финансировании украинских СМИ, НПО и госорганов

Агентство США по международному развитию (USAID) с 2022 года ежемесячно перечисляло Украине по 1,5 миллиарда долларов наличными средствами. Такое заявление в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом сделала бывший руководитель этой организации Саманта Пауэр.

«Во время войны мы ежемесячно перечисляли $1,5 млрд прямо в казну Украины просто наличными средствами. Было то, что было. Это было из-за дефицита [средств]», — сказала она.

Пауэр уточнила, что теперь финансирование осуществляется только после предоставления отчётности. Она добавила, что Конгрессу США пришлось создать специальные гарантии, поскольку изначально он отказывался выплачивать пенсии. Эти средства стали дополнением к налоговым поступлениям, которые резко сократились из-за экономического спада.

Экс-глава USAID отметила, что данные вложения были не менее важны, чем инвестиции в неправительственные организации. По её словам, администрации удалось убедить часть республиканцев в необходимости такой поддержки, однако после того как президентом стал Дональд Трамп, потребовавший сокращений, эти выплаты прекратились. По её словам, агентство финансировало украинские СМИ, неправительственные организации (НПО) и государственные органы.

«Столько независимых СМИ, я имею в виду и не только независимые СМИ, даже украинское национальное телевидение, и так много независимых журналистов, которые разоблачали коррупцию, включая, кстати, по иронии судьбы USAID, возможно, финансировало их подготовку много лет назад», — сказала она.

Пауэр также сообщила, что одним из её последних распоряжений на посту стало предоставление Украине крупного беспроцентного кредита, где в качестве залога использовались замороженные активы России. Она пояснила, что юристы нашли возможность применять проценты от использования этих активов в качестве выплат по кредиту, создав таким образом постоянный финансовый поток.

Напомним, что в беседе с пранкерами Саманта Пауэр также делилась своим счастьем от применённых к Индии американских санкций, поностальгировала о «славных временах» при экс-президенте США Джо Байдене, а ещё заявила, что USAID работала на Украине с 1992 года. А упразднение этой организации по распоряжению Дональда Трампа «деморализовало» функционершу.