1 октября, 15:01

Комбату ВСУ дали 17 лет тюрьмы за теракт в военной части в Волгоградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Южный окружной военный приговорил командира батальона ВСУ Александра Гладченко к 17 годам лишения свободы по делу о теракте в военной части в Волгоградской области.

Гладченко командовал подразделением, на вооружении которого, в том числе, были дроны самолётного типа, снаряжённые взрывчатыми веществами и поражающими элементами. Для атаки, которая произошло 7 сентября 2023 года, использовались БПЛА модели UJ26 «BEAVER» («Бобёр»).

Согласно материалам дела, Гладченко испытывал большую злобу из-за того, что жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей захотели присоединиться к России. Он преследовал цель устрашения населения и привлёк к исполнению подчинённых командиров и военнослужащих, сообщает ТАСС.

Речь идёт об атаке 7 сентября 2023 года. Тогда украинская армия впервые атаковала Волгоградскую область с помощью беспилотника. Российским военным удалось сбить дрон, не допустив никаких повреждений. Пострадавших также не было.

