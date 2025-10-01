Украинский депутат Алексей Гончаренко* призвал власти Италии и Испании изъять виллы, принадлежащие российскому телеведущему Владимиру Соловьеву и украинскому блогеру Анатолию Шарию. С соответствующим обращением к европейским коллегам политик выступил у себя в социальных сетях.

«Призвал депутатов в ПАСЕ конфисковать виллы пропагандистов — Соловьёва и Шария. Я обратился к коллегам из Италии и Испании. Соловьёв, Шарий и другие пропагандисты имеют свои прекрасные виллы на берегу Средиземного моря и озере Комо», — написал он.

Гончаренко также предложил конкретную дальнейшую судьбу для данного имущества. По его словам, конфискованные виллы следует превратить в так называемые «дома правды», добавив, что из них можно создать резиденции для журналистов со всего мира.

Ранее Гончаренко* сообщал, что Владимир Зеленский вводит в заблуждение западную аудиторию, заявляя об отсутствии коррупции на Украине. Депутат Верховной Рады возмутился словами Зеленского, который в интервью провозгласил себя «главным борцом» со взяточничеством. Политик назвал это «мощной ложью».

