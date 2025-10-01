«Тутберидзе не взяла?» Татьяна Тарасова высказалась о возобновлении тренировок Валиевой у Навки
Татьяна Тарасова удивилась решению Валиевой возобновить карьеру в академии Навки
Камила Валиева и Татьяна Тарасова. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивилась возвращению фигуристки Камилы Валиевой к тренировкам под руководством Татьяны Навки. Педагог сомневается в версии, что известный тренер Этери Тутберидзе отказалась от работы с Валиевой.
«Камила может вернуться со следующего года. Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна [Тутберидзе]? Что случилось? Она её не взяла? Или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы всё получилось и мне пришлось извиняться», — пояснила Тарасова в беседе с «Чемпионатом».
Напомним, ранее стало известно, что Камила Валиева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки. Спортсменка приступит к тренировкам после 25 октября — именно с этой даты ей официально разрешено вернуться на лёд.
