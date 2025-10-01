В Йошкар-Оле девочка на ходу выпала из движущейся маршрутки

В Йошкар-Оле произошёл тревожный инцидент с участием несовершеннолетней пассажирки, которая выпала из салона движущегося маршрутного такси. Сообщение о происшествии распространило следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.

Утром 1 октября на улице Красноармейской 15-летняя девочка выпала на проезжую часть из салона маршрутного транспортного средства и получила телесные повреждения.

По данному факту организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в Омске произошёл инцидент с автобусом № 33, в результате которого пострадал пятилетний ребёнок. Водитель закрыл двери транспортного средства в момент, когда мальчик вместе с матерью пытался войти в салон, в результате чего нога ребёнка оказалась зажатой. Несмотря на крики очевидцев, водитель начал движение и протащил мальчика несколько метров по асфальту, пока матери не удалось освободить его.