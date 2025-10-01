Росфинмониторинг внёс кандидата в депутаты Коми в перечень террористов
Оксана Багирова*. Обложка © VK / КПРФ Ухта
Кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова* внесена в список террористов и экстремистов за публичные призывы к терактам и их оправдание. Соответствующую запись сделал Росфинмониторинг.
«Багирова Оксана Рафиковна*, 11.02.1975 г. р., с. Рождественское Уржумского района Кировской области», — появилась строчка в публикуемом перечне террористов.
Ранее в Сыктывкаре суд арестовал кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Оксану Багирову*. Обвиняемая разместила в соцсети посты, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие её. Также Багирова* выразила восторг по поводу операции «Паутина», когда украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в нескольких регионах России, вылетая из фур. Багирова* проживает в Ухте с 1982 года, работает парикмахером и в этом году баллотировалась в депутаты Госсовета Коми по Боровскому избирательному округу. Согласно судебным решениям, в 2022 году её дважды привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.
* Включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.