Медведев заявил, что Россия не может позволить себе шатдаунов

Россия не должна допускать шатдаунов — остановок госфинансирования из-за бюджетных споров. Такое заявление, проводя параллели с ситуацией в США, сделал председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии.

«Мы-то шатдаунов не объявляем. Но, вспомните, у нас они были — в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что подобная ситуация является катастрофой даже для страны, не ведущей боевые действия, а в условиях необходимости поддержания обороноспособности и безопасности государства её последствия были бы особенно тяжёлыми.

Напомним, сегодня в США был объявлен шатдаун — Конгресс не успел согласовать бюджет на грядущий финансовый год. С последнего подобного случая прошло семь лет. Сейчас работа американского правительства частично приостановлена, а Белый дом готовится сократить финансирование части проектов.