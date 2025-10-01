Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 16:11

Медведев заявил, что Россия не может позволить себе шатдаунов

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Россия не должна допускать шатдаунов — остановок госфинансирования из-за бюджетных споров. Такое заявление, проводя параллели с ситуацией в США, сделал председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии.

«Мы-то шатдаунов не объявляем. Но, вспомните, у нас они были — в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что подобная ситуация является катастрофой даже для страны, не ведущей боевые действия, а в условиях необходимости поддержания обороноспособности и безопасности государства её последствия были бы особенно тяжёлыми.

«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США
«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США

Напомним, сегодня в США был объявлен шатдаун — Конгресс не успел согласовать бюджет на грядущий финансовый год. С последнего подобного случая прошло семь лет. Сейчас работа американского правительства частично приостановлена, а Белый дом готовится сократить финансирование части проектов.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar