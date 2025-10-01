«Мечты ЕС»: В ГД осадили Орбана за слова о превосходстве ЕС над Россией

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о военно-экономическом превосходстве Европейского союза над Россией является попыткой оправдать собственную позицию. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это мечты ЕС... Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию — он не может отказаться от российских энергоносителей», — отметил депутат.

По его словам, венгерский политик пытается изобразить из себя серьёзного деятеля Евросоюза, поскольку должен обеспечить продолжение поставок российской нефти для Венгрии и Словакии. Колесник заключил, что к словам зарубежного коллеги следует относиться со значительной долей скептицизма.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста заявил о превосходстве Европы над Россией по ключевым параметрам. Политик подчеркнул, что Европейский союз значительно опережает Россию в военной, экономической и демографической сферах.