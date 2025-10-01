Орбан посчитал Россию слабее Европы
Орбан заявил, что Евросоюз превосходит Россию в экономическом и военном плане
Европа по всем параметрам значительно обгоняет Россию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на подкасте Harcosok Órája. По его оценке, нельзя говорить о слабости Евросоюза, когда континент «ведёт по мощности, экономике и численности».
«Мы сильнее во всех аспектах. Я никогда не понимал, почему мы говорим так, как будто мы слабы. Россия уступает нам в военном, экономическом и численном отношении», — утверждает политик.
Кроме того, венгерский премьер пообещал сбивать российские дроны, если те вдруг залетят в воздушное пространство страны. Он также раскритиковал ряд стран ЕС за заявления о якобы нависшей над ними угрозе со стороны беспилотников, намекая, что они сами раздувают проблему. Вместе с тем Орбан приструнил премьер-министра Польши Туска за заявления о войне с Россией, указав, что Венгрия не ведёт никакой войны с РФ. Он добавил, что польский политик играет в опасную игру, ставя на кон безопасность и жизни граждан своей страны.
