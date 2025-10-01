Starbucks зарегистрировал в РФ товарный знак We Proudly Serve
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Американская кофейная сеть Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак для премиального направления We Proudly Serve. Об этом сообщает Baza.
В рамках партнёрской программы Starbucks и Nestlé предусмотрена поддержка общественных предприятий при внедрении различных улучшений. По информации телеграм-канала, под новым знаком будет осуществляться обслуживание ресторанов, кафе и кофеен, где компания сможет предлагать продукцию своего бренда.
На днях стало известно, что Starbucks проведёт масштабные сокращения сотрудников. По словам гендиректора компании, будут закрыты более 400 кофеен в Северной Америке, а работу потеряют 900 сотрудников.
