1 октября, 18:16

Starbucks зарегистрировал в РФ товарный знак We Proudly Serve

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Американская кофейная сеть Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак для премиального направления We Proudly Serve. Об этом сообщает Baza.

В рамках партнёрской программы Starbucks и Nestlé предусмотрена поддержка общественных предприятий при внедрении различных улучшений. По информации телеграм-канала, под новым знаком будет осуществляться обслуживание ресторанов, кафе и кофеен, где компания сможет предлагать продукцию своего бренда.

На днях стало известно, что Starbucks проведёт масштабные сокращения сотрудников. По словам гендиректора компании, будут закрыты более 400 кофеен в Северной Америке, а работу потеряют 900 сотрудников.

