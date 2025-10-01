Силуанов: Социальные выплаты в России проиндексируют по инфляции в 2026 году

Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции. Об этом на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» сообщил министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина пояснил, что представленный правительством проект федерального бюджета на 2026 год уже включает в себя положения об индексации социальных пособий и выплат.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — сказал Силуанов. Министр также добавил, что индексация пенсий в бюджетном пакете запланирована с превышением прогнозируемой инфляции текущего года.

Силуанов уточнил, что такое решение было принято с учетом роста инфляции предыдущего, 2025 года, а также повышения заработной платы. Он подчеркнул, что индексация не является двукратной, а представляет собой единовременное увеличение на 7,6%, перенесённое на 1 января, в результате чего средний размер пенсии к концу года достигнет 26 697 рублей. Также, по словам министра, величина прожиточного минимума в следующем году будет увеличена на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.

А ранее Life.ru писал, что выплаты инвалидам, ветеранам и другие меры поддержки увеличат в России с 1 февраля 2026 года. Согласно информации, предоставленной Министерством труда РФ, с февраля текущего года ожидается индексация ряда социальных выплат, в рамках которой будут увеличены суммы различных пособий.