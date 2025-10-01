Синоптик Вильфанд объяснил аномальное давление в Москве мощным антициклоном

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд связал рекордно высокое атмосферное давление в Москве с влиянием мощного антициклона, сформировавшегося над севером Европейской России. Соответствующее разъяснение он предоставил изданию «Постньюс».

«Гребень высокого давления спрямился и на Волгу, и на Урал, и на Западную Сибирь, и даже на запад Якутии. Крайне редко наблюдается такая мощь», — отметил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что центр атмосферного образования располагался между Москвой и Санкт-Петербургом, оказывая влияние на обширные территории страны. Антициклон также вызвал резкое похолодание в Сибири, где температура за несколько дней снизилась на 15–20 °C.

В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление, превысившее полувековой показатель для первого октября. В 09:00 сегодня, 1 октября, барометры показали 763,9 мм рт. ст., что превзошло предыдущий рекорд 1975 года, составлявший 763,5 мм рт. ст. А 30 сентября давление достигло 766,1 мм рт. ст., установив абсолютный максимум для этой даты с 1942 года.