Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 19:20

140 участников сразятся в битве за главный приз шоу Победители на РЕН ТВ

Обложка © Рен-ТВ

Обложка © Рен-ТВ

К новому телевизионному проекту «ПОБЕДИТЕЛИ» на канале «Рен-ТВ» допущены 140 человек, прошедших предварительное тестирование и медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Участники телепроекта «ПОБЕДИТЕЛИ». Видео © Предоставлено Life.ru

Среди участников 120 мужчин и 20 женщин из 73 населённых пунктов России, а также два представителя Белоруссии и один из Казахстана. Возраст конкурсантов варьируется от 22 до 54 лет. Среди них представлены различные профессии — пожарные, полицейские, сотрудники спасательных служб, бойцы спецназа, а также стюардессы, железнодорожник и служащая ФСИН.

На первом этапе проекта участникам предстоит пройти жёсткие испытания на грани человеческих возможностей, включая полосу препятствий для спецподразделений и стрельбу как обязательную дисциплину. Четыре наставника — признанные мастера практических видов спорта — отберут кандидатов для формирования четырёх отрядов. Съёмки шоу пройдут в военном комплексе «Патриот» в Московской области, где и определятся победители, которые поборются за главный приз.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что 25 сентября в Москве прошёл показ спецвыпуска проекта «Модная Россия». Гости мероприятия могли узнать истории героев из разных регионов страны, а также посмотреть на VR-инновации Новосибирска, стрит-арт Екатеринбурга, модный центр в Начике, скульптуру в Махачкале.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
