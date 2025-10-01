140 участников сразятся в битве за главный приз шоу Победители на РЕН ТВ

К новому телевизионному проекту «ПОБЕДИТЕЛИ» на канале «Рен-ТВ» допущены 140 человек, прошедших предварительное тестирование и медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Участники телепроекта «ПОБЕДИТЕЛИ». Видео © Предоставлено Life.ru

Среди участников 120 мужчин и 20 женщин из 73 населённых пунктов России, а также два представителя Белоруссии и один из Казахстана. Возраст конкурсантов варьируется от 22 до 54 лет. Среди них представлены различные профессии — пожарные, полицейские, сотрудники спасательных служб, бойцы спецназа, а также стюардессы, железнодорожник и служащая ФСИН.

На первом этапе проекта участникам предстоит пройти жёсткие испытания на грани человеческих возможностей, включая полосу препятствий для спецподразделений и стрельбу как обязательную дисциплину. Четыре наставника — признанные мастера практических видов спорта — отберут кандидатов для формирования четырёх отрядов. Съёмки шоу пройдут в военном комплексе «Патриот» в Московской области, где и определятся победители, которые поборются за главный приз.

