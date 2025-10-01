Хакеры из семьи Ворониных заработали более 1,5 млрд на поддельных чешских визах

Российская семья Ворониных в течение десяти лет незаконно выдавала поддельные чешские визы через Вьетнам. Об этой масштабной афере рассказал SHOT.

Братья Андрей и Александр Воронины создали хакерскую программу, которая взломала базу данных посольства Чехии. Эта программа блокировала обычные заявки на визы и автоматически пропускала те, которые братья продавали людям с проблемными документами.

Их родители активно участвовали в преступлениях: отец Владимир, отмывал деньги, покупая недвижимость, а мать Нелля, управляла банковскими счетами. Девушка одного из братьев помогала им, приобретая оборудование для хакерских атак. По данным следствия, семья могла использовать такую же схему и в России, но этот факт пока не доказан.

При этом суд Чехии частично оправдал членов семьи, так как доказал только, что они «использовали робота и телефонную сеть». Сейчас имущество Ворониных — квартиры и земельные участки — арестовано чешской полицией.

Дело ещё не закрыто. Теперь следователи пытаются доказать, что доходы в полтора миллиарда рублей от этого незаконного бизнеса не были задекларированы и с них не уплачены налоги.

