1 октября, 18:52

Количество пострадавших при взрыве в кафе в Дагестане возросло до шести

Обложка © Life.ru

Количество пострадавших в результате взрыва газа в кафе в Дагестане возросло до шести человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по республике.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в кафе в Дагестане. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

«По данным следствия, 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали 6 человек», говорится в публикации ведомства.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газового котла.

В Дагестане из-за схода селя без транспортного сообщения остались 19 сёл
Напомним, о взрыве бытового газа в кафе села Стальское стало известно сегодня вечером. Сообщалось о четверых пострадавших. Здание заведения общепита обгорело и получило значительные повреждения.

