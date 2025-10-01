Интервидение
1 октября, 17:27

Газ взорвался в кафе в Дагестане, пострадали четыре человека

Последствия взрыва газа. Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Взрыв бытового газа произошёл в кафе Кизилюртовского района Дагестана, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом проинформировала пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Последствия взрыва в кафе в Стальском. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по республике Дагестан

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в населённом пункте Стальское Кизилюртовского района в помещении придорожного кафе произошёл взрыв бытового газа без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека»,отметили в ведомстве.

Сообщается, что взрыв не привёл к пожару. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта.

Ранее стало известно о взрывах и звуках стрельбы в северной части Мюнхена, есть один погибший. По данным СМИ, именно он заложил взрывчатку в доме своих родителей, подорвал её и свёл счёты с жизнью. Позже выяснилось, что подрывник расставил мины-ловушки по собственному жилищу, в связи с чем потребовалось эвакуировать мирных жителей. На фоне эти событий власти города приостановили проведение фестиваля «Октоберфест».

