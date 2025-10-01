Газ взорвался в кафе в Дагестане, пострадали четыре человека
Последствия взрыва газа. Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по республике Дагестан
Взрыв бытового газа произошёл в кафе Кизилюртовского района Дагестана, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом проинформировала пресс-служба главного управления МЧС по республике.
Последствия взрыва в кафе в Стальском. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по республике Дагестан
«По системе 112 поступило сообщение о том, что в населённом пункте Стальское Кизилюртовского района в помещении придорожного кафе произошёл взрыв бытового газа без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что взрыв не привёл к пожару. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта.
