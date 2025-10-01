Интервидение
1 октября, 18:54

Названа причина взрыва в кафе в Дагестане

СК: Неисправность газового котла могла привести ко взрыву в кафе в Дагестане

В придорожном кафе Кизилюртовского района Дагестана произошёл хлопок газовоздушной смеси, предварительной причиной которого стала техническая неисправность газового оборудования. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону со ссылкой на данные начавшегося расследования.

«Предварительная причина хлопка — неисправность газового котла», — говорится в сообщении.

В результате чрезвычайного происшествия пострадало шесть человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента для окончательного определения причин аварии.

Ранее в Тольятти произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме №50 на улице Победы, не приведший к возгоранию. В целях безопасности было эвакуировано 80 человек, включая 15 детей. Для ликвидации последствий привлечены 42 человека и 16 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС с семью единицами техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.

Анастасия Никонорова
