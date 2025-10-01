Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином через четыре недели. Переговоры касаются торговой сделки между двумя странами, и одной из ключевых тем станет экспорт американской сои в Китай.

Трамп отметил, что фермеры, занимающиеся выращиванием в США, испытывают трудности из-за того, что Китай не закупает её «по переговорам». Он подчеркнул, что страна получила значительные доходы от пошлин. Трамп намерен использовать часть этих средств для помощи фермерам. Он добавил, что всегда поддержит их.

«Джо Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они собирались закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, особенно сою», — написал он.

Американский лидер добавил, что во время встречи с Си Цзиньпином соя станет главной темой обсуждения.

Ранее Трамп уже упоминал о договорённости с Си Цзиньпином о личной встрече в рамках саммита АТЭС, который пройдет в Южной Корее в конце октября. Он также выражал надежду на то, что лидер Китая посетит США «в подходящее время».