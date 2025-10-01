Интервидение
1 октября, 10:22

Кремль отметил повышенное внимание к заявлениям Трампа

Песков: Все заявления Трампа в Москве анализируются с большим вниманием

Обложка © Life.ru

Кремль с повышенным вниманием изучает все публичные заявления экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем», — сказал Песков журналистам.

«Ужасное шоу»: Трамп придумал новое объяснение началу конфликта на Украине

Ранее Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», нарушив собственное обещание избегать этого выражения. До этого американский лидер заявил, что Россия ведёт бесцельную войну на Украине. На это обратили внимание в Москве, напомнив, что РФ сравнивают с бурым медведем и далеко не бумажным.

