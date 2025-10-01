Кремль отметил повышенное внимание к заявлениям Трампа

Кремль с повышенным вниманием изучает все публичные заявления экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем», — сказал Песков журналистам.