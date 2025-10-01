Интервидение
1 октября, 01:39

«Ужасное шоу»: Трамп придумал новое объяснение началу конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт был спровоцирован выводом американских войск из Афганистана во время президентства Джо Байдена. Выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии, Трамп охарактеризовал эвакуацию из азиатской страны как «ужасное шоу», которое, по его мнению, побудило президента России Владимира Путина к действиям на Украине.

Американский лидер возложил ответственность за начало конфликта на «слабость» администрации Байдена, отметив, что текущая администрация не допустит повторения подобных ситуаций.

«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — отметил хозяин Белого дома.

Опрос: Более половины американцев недовольны Трампом
Ранее Трамп высказал мнение, что Россия ведёт бессмысленную войну на Украине и назвал Москву «бумажным тигром». Это заявление не осталось незамеченным в Кремле, где подчеркнули, что нашу страну обычно сравнивают с медведем. В ответ на реакцию российской стороны Трамп пообещал больше не использовать это выражение, однако, похоже, вскоре забыл об этом. Через несколько дней республиканец опять сравнил Россию с бумажным тигром.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

