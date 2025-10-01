«Ужасное шоу»: Трамп придумал новое объяснение началу конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт был спровоцирован выводом американских войск из Афганистана во время президентства Джо Байдена. Выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии, Трамп охарактеризовал эвакуацию из азиатской страны как «ужасное шоу», которое, по его мнению, побудило президента России Владимира Путина к действиям на Украине.

Американский лидер возложил ответственность за начало конфликта на «слабость» администрации Байдена, отметив, что текущая администрация не допустит повторения подобных ситуаций.

«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — отметил хозяин Белого дома.