В Днепре начались перебои с электричеством после странной вспышки над городом

Жители Днепра заметили яркую вспышку в небе, после которой в городе пропало уличное освещение. Об этом сообщают местные паблики, публикующие видеозаписи.

Вспышка над Днепром. Видео © Плохой Днепр

На публикуемых кадрах видно, как мощный сине-зелёный всполох мгновенно освещает небо, после чего вдоль автомобильной дороги гаснут все фонари. При этом энергокомпания ДТЭК отрицает повреждения или замыкания в городских электросетях. Власти города продолжают выяснять природу необычного явления, в то время как в Днепре сохраняются перебои с электроснабжением.

Российские военкоры предполагают взрыв трансформаторов как возможную причину происшествия. Параллельно поступают сообщения об атаках на энергообъекты в Киевской области, где без электроэнергии остались Киевщина и Черниговщина.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении НЛО в небе над восточным Китаем. Судя по опубликованным местными жителями кадрам, оба объекта светились — один из них двигался по параболе, затем второй резко сблизился с ним, они столкнулись и раздался напоминающий гром взрыв, сопровождавшийся ослепительной вспышкой.