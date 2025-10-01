Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 19:07

В Днепре начались перебои с электричеством после странной вспышки над городом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey

Жители Днепра заметили яркую вспышку в небе, после которой в городе пропало уличное освещение. Об этом сообщают местные паблики, публикующие видеозаписи.

Вспышка над Днепром. Видео © Плохой Днепр

На публикуемых кадрах видно, как мощный сине-зелёный всполох мгновенно освещает небо, после чего вдоль автомобильной дороги гаснут все фонари. При этом энергокомпания ДТЭК отрицает повреждения или замыкания в городских электросетях. Власти города продолжают выяснять природу необычного явления, в то время как в Днепре сохраняются перебои с электроснабжением.

Российские военкоры предполагают взрыв трансформаторов как возможную причину происшествия. Параллельно поступают сообщения об атаках на энергообъекты в Киевской области, где без электроэнергии остались Киевщина и Черниговщина.

Небо в зелёных и жёлтых и красных тонах: Россияне делятся красивейшими кадрами северного сияния
Небо в зелёных и жёлтых и красных тонах: Россияне делятся красивейшими кадрами северного сияния

Ранее Life.ru сообщал о столкновении НЛО в небе над восточным Китаем. Судя по опубликованным местными жителями кадрам, оба объекта светились — один из них двигался по параболе, затем второй резко сблизился с ним, они столкнулись и раздался напоминающий гром взрыв, сопровождавшийся ослепительной вспышкой.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar