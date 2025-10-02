Роковая экономия: Дешёвые маски для снорклинга оказались смертельно опасны для туристов

На популярных курортах начали массово предупреждать туристов о смертельной опасности, которую представляют полнолицевые маски для снорклинга. Как сообщает SHOT, в этих устройствах скапливается углекислый газ, что может привести к потере сознания прямо под водой и трагическим последствиям.

Особую тревогу у экспертов вызывают бюджетные модели стоимостью до 1000 рублей, которые активно скупают отдыхающие в Египте, Турции и Таиланде. Эти маски не только протекают и запотевают, но и мешаюют нормальному газообмену. В результате пловец может незаметно для себя надышаться углекислым газом и потерять сознание.

Администрации отелей в Египте уже отреагировали на проблему, разместив предупреждающие объявления в туристических зонах. Специалисты рекомендуют отдыхающим либо отказаться от использования таких масок, либо приобретать только качественное снаряжение от проверенных производителей

Туристов предупредили об опасности масок для снорклинга. Фото © Telegram / SHOT

Ранее стало известно об активизации акул на популярных курортах Египта. Хищных рыб заметили в акватории Хургады и в районе Макади. Для обеспечения безопасности туристов на территориях порядка десяти гостиничных комплексов запретили купаться в море.