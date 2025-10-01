Карабах одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв Копенгаген

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» одержал уверенную победу над датским «Копенгагеном» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе в Баку завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы на 28-й и 83-й минутах забили Абделла Зубир и Эммануэль Аддаи, принеся своей команде вторую победу подряд. Успех позволил «Карабаху» набрать шесть очков и укрепиться в таблице.

В следующем туре азербайджанский клуб 22 октября сыграет на выезде с испанским «Атлетиком» из Бильбао, тогда как «Копенгален» в тот же день примет немецкую «Боруссию» из Дортмунда.

Напомним, в первом туре ЛЧ «Карабах» обыграл «Бенфику» со счётом 3:2. Игра состоялась на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Голы за «Карабах» забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. В составе португальцев отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис.