Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 00:41

Три года в плену: Монастырский кот Сиам пережил кошмар у похитительницы в Петербурге

Женщина похитила кота у монастыря в Петербурге и удерживала его три года

В Петербурге спасли кота, удерживаемого женщиной три года. Обложка © VK / ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

В Петербурге спасли кота, удерживаемого женщиной три года. Обложка © VK / ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

В Петербурге спасли кота, которого три года удерживала в заложниках 29-летняя женщина. Животное по кличке Сиам было похищено у послушника Александро-Невской Лавры летом 2022 года – тогда кот подошёл только к ней, и петербурженка решила, что это «знак».

Долгое время послушник искал питомца, но похитительница отказывалась возвращать животное. Судебное вмешательство позволило спасти Сиама: кот был истощён и болен, а вход в захламлённую квартиру удалось пробить только со второго раза. Сейчас Сиам находится на лечении у ветеринара и постепенно приходит в себя, сообщили в петербургском ГУФССП.

Лишает котят лап и бросает умирать: В Подмосковье орудует серийный живодёр
Лишает котят лап и бросает умирать: В Подмосковье орудует серийный живодёр

Ранее Life.ru писал, что в Мурманской области мужчина, чтобы отомстить бывшей жене, выбросил с пятого этажа её домашних животных – собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку. Чудом выжила только кошка. Сейчас на мужчину подано заявление, МВД проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar