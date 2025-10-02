Три года в плену: Монастырский кот Сиам пережил кошмар у похитительницы в Петербурге

В Петербурге спасли кота, которого три года удерживала в заложниках 29-летняя женщина. Животное по кличке Сиам было похищено у послушника Александро-Невской Лавры летом 2022 года – тогда кот подошёл только к ней, и петербурженка решила, что это «знак».

Долгое время послушник искал питомца, но похитительница отказывалась возвращать животное. Судебное вмешательство позволило спасти Сиама: кот был истощён и болен, а вход в захламлённую квартиру удалось пробить только со второго раза. Сейчас Сиам находится на лечении у ветеринара и постепенно приходит в себя, сообщили в петербургском ГУФССП.

Ранее Life.ru писал, что в Мурманской области мужчина, чтобы отомстить бывшей жене, выбросил с пятого этажа её домашних животных – собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку. Чудом выжила только кошка. Сейчас на мужчину подано заявление, МВД проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.