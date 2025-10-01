Право говорить на родном языке принадлежит всем гражданам Украины. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал притеснение русскоязычных граждан украинскими властями.

На брифинге журналисты спросили, как генеральный секретариат ООН оценивает положение русскоязычных на Украине.

«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своём языке и изучать свой родной язык», — ответил представитель организации на вопрос РИА «Новости».

Ранее языковой омбудсмен на Украине отметила, что число русскоязычных граждан в стране увеличивается. Она назвала эту тенденцию тревожной и объяснила её «привыканием к войне».